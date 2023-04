News Udinese / 4 allenatori per il post Sottil: rispuntano Cioffi e…

Dopo un inizio campionato da applausi, l'Udinese ha tirato il freno a meno. I friulani hanno perso tanti punti per strada e adesso sono tornati nella colonna di sinistra. Il sogno europeo è quasi sfumato, anche se non ancora matematicamente, e il dito alla fine non può che essere puntato sul tecnico. In casa Udinese nulla è mai scontato. Quest'estate può succedere letteralmente di tutto. Becao, Beto, Pereyra, Samardzic, Deulofeu ecc... chi più ne ha, più ne metta. Vedremo quali saranno le decisioni della famiglia Pozzo. Nel frattempo, sono usciti fuori i nomi dei possibili sostituti di Sottil.