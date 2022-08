Mercato Udinese | A Bola: “Semedo ha rescisso. Lo aspettano i friulani”

Il lasciapassare sarebbe arrivato dopo che lo Sporting è riuscito a far inserire una clausola "anti rivali" che obbliga l'Udinese a risarcire per 20 milioni di euro i portoghesi, in caso di un trasferimento dell'attaccante al FC Porto o al Benfica. Per il giocatore, i friulani hanno investito circa 3 milioni di euro . Ad attenderlo c'è la Primavera bianconera.

Vivaldo Semedo ed è un giovanissimo talento di prospettiva della cantera dello Sporting Lisbona. Stiamo parlando di un giocatore che nonostante la sua età gioca anche con le giovanili più grandi ed è già nel giro delle nazionali juniores. I dati con le under sono a dir poco spaventosi, visto che nell'ultima stagione è riuscito a mettere a segno ben 24 gol in 25 presenze. Medie da far girare la testa, tanto che Pierpaolo Marino non ha perso tempo e si è fiondato prima di tutti sul classe 2005. Il giocatore sarà aggregato alla Primavera, ma non è escluso che possa portare Sottil a provarlo in qualche allenamento. Fisicamente assomiglia a Beto, anche se un po'più brevilineo. Rispetto al numero 9 però, presenta una tecnica sopraffina e un fiuto del gol da grandissimo attaccante. Tutte qualità che andranno confermate in futuro. Per il momento l'Udinese si lecca i baffi e attende il giocatore all'inizio della prossima settimana. Se non avete visto la gara di ieri e volete conoscere le prestazioni dei giocatori bianconeri, ecco le pagelle (senza filtri) della nostra redazione <<<