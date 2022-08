Udinese-Salernitana | Le pagelle (senza filtri) della nostra redazione

Solita prova maiuscola per il portiere bianconero. Nel primo tempo è provvidenziale sulla girata in volo di Bonazzoli, mentre nella ripresa compie due autentici miracoli: il primo sulla botta da fuori di Candreva, levando in tuffo la sfera dall'incrocio dei pali. Il secondo sul colpo di testa ravvicinato dello stesso Bonazzoli, spedendo la palla in corner sopra la traversa.