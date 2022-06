Mercato Udinese – L’addio si avvicina / Spunta una nuova contropartita

In vista della nuova stagione, la dirigenza e il neo-allenatore Sottil stanno costruendo una squadra in grado di giocare un ottimo calcio, esattamente come accaduto la scorsa annata sotto la guida si Gabriele Cioffi. Oltre ai vari nomi accostati all'Udinese in entrata, sono molti i calciatori che l'anno prossimo vestiranno una maglia diversa da quella bianconera. Per questo, nelle ultime ore stanno proseguendo le trattative per i calciatori in procinto di andare via. Una fra tutte quella che riguarda Deulofeu. Dopo settimane di incontri tra i vertici dei due club coinvolti, potrebbe essere arrivato il momento giusto per l'accordo tra Udinese e Napoli. A sbloccare l'affare, però, sarebbe una contropartita tecnica. Ecco cosa sappiamo.