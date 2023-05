Mercato Udinese – Addio Beto? Pronto nuovo innesto / Arriva dalla Turchia

Il centravanti Beto è pronto per dire addio al club bianconero. Nel frattempo il direttore si sta girando intorno a caccia del sostituto

Redazione

Il centravanti portoghese Beto è oggetto del desiderio per la maggior parte dei club che giocano in Premier League. Sono diverse le squadre che si stanno interessando alle sue prestazioni e l'Udinese dopo averlo fatto maturare in Serie A è pronto alla cessione definitiva. Il primo team che si è interessato è stato l'Everton. Il club inglese ha provato in tutti i modi a strapparlo nel finale di stagione, ma la dirigenza del club friulano ha fatto muro siccome preferiva avere il bomber fino a fine anno. Adesso, però, l'estate si avvicina e bisogna anche iniziare a cercare una possibile alternativa.

Il primo centravanti messo sul taccuino dei possibili sostituti, oltre al già firmato Brenner è Joao Pedro del Fenerbache. Si parla di un calciatore che non viene accostato per la prima volta al club del Friuli Venezia Giulia e che potrebbe avere un ruolo importantissimo con l'arrivo di due giovani prime punte del Brasile. La prima come detto in precedenza è Brenner e la seconda Matheus Martins. Due giocatori che devono crescere e che probabilmente hanno bisogno di una chioccia per ambientarsi il prima possibile e nel miglior modo possibile al campionato italiano. Ecco quale potrebbe essere il costo dell'operazione per il club bianconero.

Il costo del cartellino — Il vantaggio dell'acquisto di Joao è anche il prezzo del cartellino. L'italo brasiliano non è più giovanissimo e le sue prestazioni potrebbero costare intorno ai cinque milioni di euro. Non una cifra irrisoria, ma nemmeno esagerata per un calciatore che nelle sue ultime stagioni nella massima serie è sempre andato in doppia cifra. L'attacco bianconero è destinato alla rivoluzione in vista della prossima stagione e sono tante le situazioni che potrebbero variare. Cambiando rapidamente discorso, torniamo al campionato e non puoi perdere tutte le foto della nuova maglia bianconera. Annunciato il quarto kit solo per il match di domenica <<<