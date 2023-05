News Udinese – Domenica i bianconeri con una maglia speciale / Le foto

L'Udinese ha presentato la quarta maglia di questa stagione. Il kit verrà indossato solo nel match di domenica prossima contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Si tratta di una campagna che l'Udinese ha intrapreso per combattere l'omofobia. La maglia in questione è stata ideata proprio secondo un'idea della società bianconera. L'obiettivo è quello di supportare al massimo questa giornata indetta anche dalla Lega Calcio. Non cercherà di sensibilizzare solo sull'argomento dell'omofobia, ma anche sulla transfobia e la bifobia. Come sempre la società bianconera si mostra un passo avanti a tutti ed infatti è stata l'unica società ad ufficializzare un'iniziativa prestigiosa e di questo tipo. Andiamo a vedere tutte le foto della maglietta che verrà indossata proprio tra tre giorni contro il team della Capitale.