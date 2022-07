Mercato Udinese | Dopo l’addio di Bijol, Giner si ”vendica” dei bianconeri

Il presidente del CSKA Mosca, dopo aver ceduto il difensore sloveno ai bianconeri, ha chiuso l'acquisto di un ex obiettivo del club friulano

Redazione

Sono ore calde per il futuro dell'Udinese. La dirigenza bianconera non solo sta lavorando per i calciatori che cambieranno casacca in questa sessione di calciomercato, ma sta anche trattando senza sosta per soddisfare le richieste di mister Andrea Sottil. Il nuovo tecnico e la dirigenza stanno creando una squadra in grado di competere con tutti gli altri club di Serie A. Per questo, I bianconeri sono sempre molto attivi per quanto riguarda il mercato in entrata, in particolar modo se al centro delle trattativa ci sono profili giovani da fare crescere. Tra i nomi sondati per il nuovo centrocampo dell'Udinese c'era anche un giovane cileno, ma nelle ultime ore il calciatore è stato ufficializzato da un altro club. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore in questione è Víctor Méndez. Si tratta di un centrocampista centrale, in grado di giocare anche come mediano. Ha caratteristiche prettamente difensive ed è bravo in fase di interdizione. Inoltre, è abile nell'impostazione dal basso, qualità che lo rende anche un buon regista. Attualmente milita anche nella Nazionale cilena, con cui ha esordito lo scorso 9 Dicembre contro il Messico. Da quel momento, ha totalizzato 3 presenze e 1 assist con la maglia della Roja.

L'affare è definitivamente sfumato

Come abbiamo anticipato, il 22enne cileno è stato a lungo corteggiato dall'Udinese, ma alla fine della fiera è stato ingaggiato da un altro club. Stiamo parlando del CSKA Mosca, ex squadra di Jaka Bijol. La formazione russa, guidata dal patron Evgenij Giner, è stata in grado di superare la concorrenza di numerosi club europei, aggiudicandosi un centrocampista che ha tutte le carte in regola per poter fare un buon percorso in Prem'er-Liga. Il CSKA verserà nelle casse dell'Union Española circa 2,5 milioni di euro. Méndez, invece, ha firmato un contratto triennale che lo legherà ai russi fino al 30 Giugno 2025.