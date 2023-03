Mercato Udinese, addio clamoroso a fine stagione? Costa (almeno) 10 mln

Esatto, avete capito bene. Questa volta non si parla di Deulofeu, Pereyra, Beto o di Becao. L'attenzione è rivolta in mezzo ai pali e la sensazione è che la situazione sia più pericolosa del previsto. Marco Silvestri sta disputando l'ennesima grandissima stagione della sua carriera. Arrivato all'Udinese per soli 2.5 milioni di euro, adesso ne vale almeno 10. Ma c'è di più. Le pretendenti blasonate fanno davvero sul serio. Passiamo ai dettagli: ecco che cosa sta succedendo davvero! <<<