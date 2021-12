Calciomercato Udinese – Addio sempre più vicino / L’assalto finale

La società bianconera ha chiuso al meglio questo 2021 , con due vittorie ed un pareggio (contro i vice campioni d'Italia) negli ultimi tre incontri. Stiamo parlando di un bottino tutt'altro che evanescente ed anzi, potrebbe fare la differenza in termini di classifica. Decisivo è stato l'esonero del tecnico Luca Gotti.

Con l'arrivo di Gabriele Cioffi , la squadra bianconera ha iniziato ad inanellare prestazioni e risultati utili uno dietro l'altro. Oltre i risultati positivi, ciò che convince è il bel gioco del team . Una squadra pronta e destinata a dare sempre qualcosa in più, pur di portare a casa il risultato.

In una società in cui tutto sembra funzionare, ci sono anche dei problemi. Alcuni giocatori non riescono a trovare lo spazio richiesto e potrebbero abbandonare la nave a metà stagione. Andiamo a vedere chi è il giocatore al centro dell'articolo e la squadra che si è interessata a lui. Tutti i dettagli <<<