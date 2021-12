News Udinese – Dove dovrebbero essere i friulani? / La risposta di Adani

Il calciatore ex Fiorentina tra le tante ha detto la sua riguardo la società friulana. Ecco dove dovrebbe stare in classifica

Il team bianconero deve continuare a lavorare, dato che si trova solo all'inizio di una lunghissima salita. La squadra sta pensando in maniera corretta e iniziando a giocare un calcio di alto livello, ma ci vuole del tempo per poter perfezionare tutti i dettagli. Al momento con Cioffi sono arrivate due vittorie e un pareggio, ma solo adesso inizia il difficile. La squadra deve cominciare ad affrontare avversari di alta classifica, uno dietro l'altro e il risultato potrebbe non essere scontato. Sul Messaggero Veneto, ha detto la sua l'ex calciatore e noto commentatore televisivo Lele Adani. Andiamo a leggere il suo pensiero sul team bianconero. Ecco dove dovrebbe trovarsi, in classifica, la società di Giampaolo Pozzo.