Calciomercato Udinese: addio già scritto in estate? Ecco il sostituto!

L'Udinese già da ora si muove sul mercato. Pronto un nuovo acquisto per la prossima stagione. Ma un titolare è ai saluti...

Redazione

Le brutte notizie per l’Udinese non smettono di arrivare. La prima è la pesante sconfitta in trasferta contro gli uomini di Tudor, che si sono imposti con un sonoro 4-0. Gli autori del poker sono stati De Paoli, Barak, Caprari e Tameze. I friulani dal canto loro però non hanno disputato una brutta gara, andando più volte vicino al goal. Certo è che anche la sfortuna si è messa davanti ai bianconeri, che colpiscono due traverse. La prima con Sucess nel primo tempo, che poteva riportare la gara in equilibrio sull’ 1-1, la seconda invece nella ripresa porta la firma dell’argentino Molina. Però tra sfortuna e bravura dei padroni di casa, l’Udinese galleggia di poco sopra la zona retrocessione con 27 punti in 15° posizione. Ma non finisce qui.

L'altra brutta notizia è che un giovanissimo titolare della squadra di Cioffi molto probabilmente saluterà Udine in direzione Torino, sponda bianconera. Stiamo parlando del classe 2002 Destiny Udogie. L’Italiano si è messo in mostra soprattutto in questa seconda parte di stagione, totalizzando 16 presenze da titolari e un assist. La vecchia signora si è già lanciata sul mercato per portasi a casa il gioiellino di 19 anni di proprietà del Verona. Questo perché in estate ci sono delle possibilità che il terzino brasiliano Alex Sandro possa lasciare la squadra di Allegri dopo ben 7 anni. L’Udinese però non perde tempo. Ha già in pugno il primo colpo per il calciomercato estivo.

Il nome in questione è quello di Festy Ebosele. Difensore classe 2002 del Derby County. L’inglese infatti ha già svolto le visite mediche per i bianconeri e sarà presto un nuovo giocatore della Serie A. Per lui pronto un contratto che lo porterà a guadagnare mezzo milione di euro l’anno. Le parole dell’attuale allenatore del club di Championship, Wayne Rooney, però sono differenti. L’ex Manchester United ha infatti dichiarato che il suo giocatore era in Italia solo per una vacanza. Solo aspettando il primo di luglio sapremo chi avrà avuto ragione.