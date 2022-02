Mercato Udinese – Scoppia il caso Ebosele: ”Visite mediche? Tutto falso”

Mentre la squadra continua la preparazione al Bruseschi in vista della partita contro l'Hellas Verona, la dirigenza continua a lavorare sul mercato. L'obiettivo è quello di regalare a mister Cioffi una rosa più forte per la prossima stagione .

Da ormai diversi anni, la politica dell'Udinese è chiara: puntare ed investire sui giovani per farli crescere e rivenderli a cifre alte. Non a caso, in questa stagione, la società friulana ha deciso di acquistare possibili futuri campioni come per esempio Samardzic, Udogie, Soppy o Abankwah. A questi, presto, potrebbe aggiungersi Festy Ebosele.