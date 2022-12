Udinese – Adesso è ufficiale: Martins è un nuovo giocatore del Watford

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo arriva un'importante novità di mercato

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma nel frattempo arriva una grande sorpresa sul mercato. Il funambolico brasiliano Matheus Martins è un nuovo giocatore della famiglia Pozzo, ma giocherà per il Watford e non per l'Udinese. Nelle ultime ore è cambiato tutto e la questione extracomunitari potrebbe essere molto importante per i bianconeri che non possono ancora assicurarsi di riempire tutti i suoi slot. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa avversa trattativa e come scenderanno sul campo da gioco gli Hornets con il nuovo innesto direttamente dal paese della Samba.

Il costo finale del cartellino è di nove milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita che dovrebbe essere intorno al dieci %. Il giocatore è felice di essere finalmente approdato in Europa ed avrà l'occasione di potersi cimentare in uno dei campionati più fisici che esistano nel vecchio continente. Il Watford punta a salire il prima possibile e di conseguenza ha bisogno di un calciatore che possa fare la differenza, proprio come ha dimostrato il classe 2003 che arriva dalla Fluminense. Si parla di un jolly d'attacco che è pronto per giocare in tutte le posizioni e cercare di scardinare le arcigne difese della Championship.

Il passaggio all'Udinese — Adesso bisognerà vedere quando avverrà e se ci sarà il suo passaggio in bianconero. Il giocatore è stato descritto come l'erede designato di Gerard Deulofeu, ma allo stesso tempo c'è da sistemare qualche uscita prima di poterlo tesserare. Sicuramente in questi sei mesi avrà il tempo e le opportunità per far vedere a tutti le sue qualità. La famiglia Pozzo raramente sbaglia colpi di questo tipo e di conseguenza i tifosi non vedono l'ora di poter ammirare un giocatore di grande talento come Martins.