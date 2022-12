Mercato Udinese / Occasione dalla Turchia: sondaggio per Biraschi

I friulani stanno pensando a rinforzare la retroguardia, già orfana di Masina e piena di problematiche in questo avvio di stagione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che ha intenzione di fare la differenza sotto tutti i punti, sicuramente non sarà semplice mettere in difficoltà squadre molto più attrezzate e blasonate come le big del nostro campionato ma ad oggi i friulani non hanno nulla da perdere. L'obiettivo o meglio, il sogno da realizzare è sempre lo stesso: un piazzamento che vale una delle prossime tre competizioni europee. Nel frattempo Marino inizia muovere i primi passi in ottica mercato.

Un nome nuovo, italiano, per la difesa dell'Udinese. Lo fa TMW che rivela dell'interesse del club friulano per il calciatore di proprietà del Genoa Davide Biraschi, attualmente in prestito al Fatih Karagümrük. L'Udinese sta cercando di capire se ci sono possibilità che i turchi liberino il giocatore già nel mercato di riparazione.

Il profilo — Il difensore italiano ha totalizzato 115 presenze in Serie A, tutte con la maglia del Grifone addosso. Non ha mai trovato la rete, ma le sue prestazioni gli avevano fatto guadagnare diverse presenze con la nazionale U-21. Un giocatore esperto, capace di fare all'occorrenza anche l'esterno di difesa. Un'occasione che può rivelarsi molto utile a Sottil per raggiungere i risultati prefissati.Cambiando rapidamente discorso. non perdere tutte le ultime su un nuovo arrivato della famiglia Pozzo. Il talento brasiliano Mathues Martins è approdato nel vecchio continente. Tutte le ultime sull'affare di questo mercato invernale <<<