Udinese – Adesso è ufficiale: arriva lo spagnolo Pablo Marì

Dopo le visite mediche fatte a Roma, più precisamente a Villa Stuart, martedì scorso. Viene ufficializzato il nuovo innesto bianconero

Adesso è finalmente ufficiale. L'Udinese ha rinforzato in maniera perfetta il suo reparto difensivo, arriva un giocatore in grado di poter fare la differenza e dal Palmares stellare. Basti pensare che ha vinto una Copa Libertadores, il massimo a cui può ambire un giocatore in forza ad un team del Sud America. Andiamo a vedere nel dettaglio l'arrivo del giocatore e tutte le fasi cruciali dell'affare. Inoltre non dimentichiamo che il team non ha concluso qua il suo mercato e che nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove sorprese o qualche colpo di scena. Intanto vediamo, nel dettaglio, il profilo dell'ultimo arrivo in casa friulana.

Pronto a rinforzare

Il giocatore al centro dell'articolo è lo spagnolo Pablo Marì. Proprio pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità del suo acquisto. L'Udinese ha confermato la trattativa su tutti i suoi canali sociale ed ora il difensore ex Flamengo può definirsi a tutti gli effetti un giocatore delle zebrette. La trattativa si chiude in prestito secco, di conseguenza il colpo è studiato per coprire sin da subito il buco lasciato dalla cessione di Samir. Aspettare Benkovic potrebbe essere troppo rischioso e non è un caso se il mercato in entrata non è ancora concluso del tutto. Intanto vediamo quando potrebbe arrivare l'esordio del protagonista dell'articolo.

Il suo esordio

La difesa dell'Udinese è al lumicino e di conseguenza già sabato pomeriggio potrebbero esserci delle sorprese. Il giocatore scalpita e se è arrivato in Italia è perché vuole giocare e tornare in Inghilterra con più esperienza per mettere in difficoltà, nelle scelte, Mikel Arteta.