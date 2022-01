News Udinese – Il prossimo avversario cambia tutto / Arriva il nuovo tecnico

La squadra bianconera si sta preparando per un match decisivo. Il prossimo incontro sarà contro il Genoa che ha appena cambiato il tecnico

Nel calendario del team bianconero, il prossimo incontro si reputa decisivo agli occhi dei più. Una partita che non si può sbagliare, da una parte del campo troviamo l'Udinese di Gabriele Cioffi, dall'altra il Genoa . La cornice sarà quello dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Un incontro che dirà tanto, forse tutto sugli obiettivi di campionato della società bianconera. I tre punti sono obbligatori per tutte e due le squadre, ma non è possibile che tutte e due i team escano dal campo e siano felici del proprio risultato. Intanto la società rossoblù cambia il tecnico a pochissimo dal prossimo match. Andiamo a vedere chi sarò il nuovo pioniere. Le ultime sul prossimo appuntamento .

Il tecnico si definisce pronto per questa nuova avventura ed ha affermato che quella di Genova è una piazza importantissima in cui bisogna fare bene. Fino ad oggi non ha mai allenato team blasonati ed infatti il suo arrivo ha sorpreso un po' tutti gli addetti ai lavori. Stiamo parlando di Alexander Blessin, una carriera come vice o allenatore delle giovanili ed ora, per lui, la grandissima chance. Fare bene sin da subito non sarà semplice e salvare un campionato come questo è veramente difficile, ma il tedesco proverà a fare il miracolo.