Mercato Udinese – Adesso è ufficiale: Samir passa al Tigres UNAM

Il difensore centrale brasiliano si prepara per la sua nuova avventura sul campo da gioco. Il passaggio al Tigres è solo questione di tempo

Adesso è ufficiale e Samir sarà un nuovo giocatore del Tigres. Il difensore centrale dopo l'esperienza deludente con il Watford si vuole rilanciare ed ha pensato al campionato messicano come terra d'approdo per provare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Sicuramente ci sarà un periodo d'ambientazione tutt'altro che semplice e scontato. L'idea, però, è proprio quella di riprendersi un posto da assoluto protagonista in una squadra che lotta per i primi posti in tutto il centro/nord America.

Il passaggio è stato completato sotto tutti i punti di vista ed il centrale di conseguenza si prepara al trasferimento e non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura. Le prossime ore saranno a dir poco fondamentali per l’ingresso all’interno di un nuovo team e di un nuovo stile di gioco completamente diverso da quello ammirato e studiato in Europa. Nonostante le varie voci, alla fine non si è completato il suo ritorno in quel del Friuli e molto probabilmente dopo questo passaggio un possibile comeback non ci sarà mai più. Per il momento l’Udinese si gode i suoi difensori centrali, con la consapevolezza di essere apposto sotto tutti i punti di vista e non aver nessun problema di numero almeno per quanto riguarda il retro della difesa.

I titolari bianconeri

Anche dopo l'incontro dell'altra sera, filtra un certo grado di fiducia attorno alla squadra ed alla sua fase difensiva. Per il momento (senza alcuna ombra di dubbio) i titolari dovrebbero essere Rodrigo Becao reduce da un'ottima stagione. Bram Nuytinck in cerca di riscatto dopo un anno fatto più di bassi che di alti e Nehuen Perez che dopo una stagione di ambientamento adesso è pronto per iniziare a dire la sua giornata dopo giornata.