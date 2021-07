Mercato Udinese – Dalla Turchia sono sicuri: “L’affare non è chiuso”

L'Udinese è al centro del mercato, diverse le operazioni in entrata ed altrettante quelle in uscita. Sono già ufficiali a tutti, i due acquisti di Udogie e Silvestri, entrambi dall'Hellas Verona, per una cifra complessiva intorno ai sette milioni di euro. Il capitolo vendite è più complesso, ufficiali le due cessioni molto remunerative di De Paul e Musso, rispettivamente da Atletico e Atalanta, ma ci sono ancora molte trattative, di un'entità minore da finalizzare. Nelle ultime ore, il D.S. Pierpaolo Marino sta lavorando sodo per poter vendere un giocatore che fino ad oggi è stato una colonna portante dell'Udinese guidato da mister Gotti, ma ora ha chiesto di poter provare una nuova esperienza. Andiamo a scoprire di chi si sta parlando <<<