Calciomercato Udinese – Udogie ha terminato le visite: parte per il ritiro?

Udogie si può considerare ormai un nuovo giocatore dell'Udinese. Il calciatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha effettuato le consuete visite mediche ed ora si attende solo il momento della firma e dell'ufficialità. Gotti quindi potrà puntare presto sul classe 2002 e a plasmarlo per la sua squadra. L'allenatore infatti in un'intervista già aveva fatto capire che aveva individuato il ruolo chiave per il calciatore ma aspettava l'ufficialità per sbilanciarsi. Ora è finalmente arrivato il tempo degli esperimenti per il tecnico e potrà contare su un innesto promettente nel suo scacchiere. Ma Udogie quando si aggregherà ai compagni? Scopriamolo insieme.

Già oggi in ritiro?

Messe alle spalle le questioni burocratiche, il calciatore potrà finalmente unirsi alla nuova squadra. Il suo arrivo in ritiro è previsto già per la giornata di oggi, al massimo per domani. Il jolly italiano può così calarsi nella sua nuova realtà e mettersi in pari con la preparazione. L'Udinese punta forte su Udogie come testimoniano le cifre dell'affare. Il giocatore è stato prelevato dall'Hellas Verona per 4 milioni di euro a cui se ne potrà aggiungere un altro di bonus in caso di determinati obbiettivi raggiunti. Ma le trattative col Verona non sono finiscono qui. Capiamo meglio.

Asse Udine-Verona

I discorsi tra le due società non terminano con l'affare Udogie. L'Udinese è particolarmente interessata a Silvestri ed è forte sul calciatore. Le parti hanno già raggiunto l'accordo, restano ancora da definire i dettagli con l'Hellas. I friulani hanno offerto 2 milioni più bonus ma la richiesta degli scaligeri è ferma sui 6. La distanza ancora è ampia ma Marino vuole provare a diminuirla nei prossimi giorni in modo chiudere la questione porta. Nel frattempo la società continua ad essere vigile sul mercato generale per poter cogliere al volo le occasioni. L'Udinese, in particolare, cerca di migliorare l'attacco e ha individuato diversi profili, ecco tutti i nomi del reparto offensivo <<<