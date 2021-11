Mercato Udinese – Affare (quasi) possibile sull’asse Udine – Benevento

La stagione dell'Udinese non è partita al meglio , nelle prime tredici partite sono arrivate già cinque sconfitte, un bottino tutt'altro che positivo. Bisogna fare di più e probabilmente va anche rinforzato il team per poter ambire a questi traguardi. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sa che c'è ancora tanto lavoro da fare.

Mantenere la promessa fatta dal presidente Giampaolo Pozzo, durante la cena di Gala non sarà facile da mantenere. L'obiettivo della società è quello di poter tenere fede e mantenere la parola data. Per arrivare in Europa però bisogna costruire una squadra abile sin da oggi, ma che si possa far valere nel futuro.