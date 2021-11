News Udinese – Si lavora sul nuovo modulo / I pro ed i contro

Il nuovo modulo è sempre più vicino alla perfezione e solo a quel punto può essere messo in campo definitivamente. I pro e i contro

Dopo il match contro il Torino bisogna trovare delle soluzioni e bisogna farlo il pima possibile, la squadra continua a non essere sufficiente con la difesa a tre, dato che i granata li hanno surclassati in lungo e in largo. Soprattutto ad inizio ripresa, mentre dal sessantesimo con il passaggio a quattro, l'incontro è cambiato totalmente. Il team è riuscito a trovare una quadra e sorprendere tutti, non a caso è andato vicinissimo al pareggio, tutto questo proprio nel finale. Ora bisogna pensare al futuro ed alle possibili soluzioni, il nuovo modulo sembra essere quasi pronto. Andiamo ad analizzare i pro e i contro di questa scelta.

I pro

Con la nuova formazione si potrebbe creare anche della confusione nelle idee avversarie, dato che oramai sono cinque anni che l'Udinese gioca solo con il 3-5-2. Inoltre potrebbero trovare un collocamento, tutti quei giocatori che fino ad oggi non sono riusciti ad entusiasmare proprio perché fuori posizione. Stiamo parlando in primis di Fernando Forestieri, ma non solo. Ci sono anche diversi attaccanti che agirebbero meglio in un attacco con due ali, questo è l'esempio perfetto per Gerard Deulofeu e Nacho Pussetto. Senza dimenticare che con il 4-2-3-1 Pereyra potrebbe tornare ad occupare il suo ruolo naturale e di conseguenza essere un giocatore estremamente pericoloso come ad inizio stagione. Non solo pro, il cambio di modulo può anche dare dei problemi. Vediamo quali.

I contro

Non tutto è più facile con il cambio di modulo, sono anche diversi i problemi da dover sistemare. Il primo sarebbe quello di avere in campo una squadra troppo offensiva, dato che allo stesso tempo si potrebbero schierare tre attaccanti ed un trequartista. Poi bisognerà fare a meno di un centrale, motivo in più per poter creare troppo peso in attacco e troppo poco dietro. Sicuramente la soluzione è alle porte, vedremo in campo le idee del tecnico bianconero.