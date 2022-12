Calciomercato Udinese – L’agente di Pereyra: “Il rinnovo è una possibilità”

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi, nel frattempo bisogna risolvere la situazione rinnovi. Il punto su Pereyra

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil ha portato a termine la terza amichevole di questo pre seconda parte di stagione. Ad oggi le partite sono state giocate abbastanza bene dalla squadra e si inizia a intravedere una graduale crescita, anche se i risultati non sono ancora arrivati. Oggi, però, il protagonista dell'articolo è il Tucu Pereyra. Il capitano ed asso nella manica per il tecnico ex Ascoli, deve ancora rinnovare e si stanno facendo diverse valutazioni. Ieri, per la prima volta, ha colto la palla al balzo il suo agente: Federico Pastorello. Ecco le parole di uno dei manager più importanti del calcio nazionale ed internazionale.

"Partiamo dal presupposto che si trova benissimo a Udine, è contentissimo. Sta vivendo davvero una bellissima stagione. A gennaio assolutamente non ha intenzione di muoversi, visto che ha iniziato l'anno nel migliore dei modi e lo vuole terminare". Queste sono le prime dichiarazioni da parte del giocatore argentino. La squadra è guidata non solo dai suoi piedi, ma anche dalla sua mente e soprattutto dalle sue indicazioni. L'importanza di un calciatore come Pereyra nell'ambiente Udinese è praticamente inestimabile. Nel frattempo l'intervista non si conclude qua ed è arrivato anche il parere sul futuro rinnovo e la possibilità di chiudere questo affare.

Il rinnovo arriverà? — "Ci sono dialoghi aperti con il club e quindi il rinnovo è una possibilità, al 100%. O c'è una opportunità per andare in un top club oppure lui è contento di restare all'Udinese". Il suo agente è stato molto chiaro e se non dovesse arrivare una chiamata che lo porta sui palcoscenici che contano, Roberto Pereyra chiuderà la propria parentesi europea con la maglia dell'Udinese sulle spalle.