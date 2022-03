Calciomercato Udinese – L’agente di Udogie conferma: dichiarazioni shock

Il team bianconero continua il suo processo di crescita . La squadra deve confermarsi dopo un primo periodo molto interessante e soprattutto prolifico. Nelle ultime tre giornate sono arrivati ben cinque punti in sole tre partite, un risultato esaltante sotto tutti i punti di vista. Il team che si presenterà dall'altra parte sarà altrettanto pericoloso.

Stiamo parlando della Roma di José Mourinho, una società che continua a lottare per le posizioni di vertice e vorrà fare il possibile per finire il più in alto nella classifica finale. Intanto, proprio oggi ha parlato l'agente di un talento tutt'altro che da sottovalutare e che sta facendo faville nelle ultime partite.