Calciomercato Udinese – L’agente di Zerbin ha parlato: “L’Udinese…”

Il team bianconero continua il suo processo di crescita. Stiamo parlando di una società che si è trovata costretta a cambiare moltissimo nel corso di questo ultimo periodo e l'ide è quella di continuare a fare e dare il massimo sul campo da gioco per poter riprendere il tutto da dove si è lasciato. Sicuramente stiamo parlando di un programma tutt'altro che semplice, visti anche i diversi addii di queste prime settimane come il tecnico Gabriele Cioffi. L'idea, però, continua ad essere quella di fare bene e di conseguenza si iniziano a fare i primi piani attorno a questa nuova stagione. Ecco tutti i dettagli sul prossimo futuro bianconero. Nel frattempo ha parlato l'agente di uno dei giocatori accostati alla società. Un vero e proprio affare stroncato sul nascere .

Il giocatore al centro dell'articolo ha giocato una stagione spettacolare in categoria cadetta. Con il Frosinone è stato tra i migliori marcatori ed ha sempre messo in difficoltà tutti i suoi avversari. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro societario ed anche per il suo di futuro, visto che potrebbe rientrare nello scambio che coinvolge anche l'asso bianconero Gerard Deulofeu. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Alessio Zerbin. Ecco le dichiarazioni del suo agente Fulvio Valcareggi.