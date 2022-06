Mercato Udinese – Agnelli non demorde: nuova offerta in arrivo

I talenti dell'Udinese sono al centro di diverse trattative, ma per strappare un sì alla dirigenza bianconera, servirà un'offerta molto onerosa. Nelle ultime ore la Vecchia Signora avrebbe inviato una nuova offerta per Nahuel Molina. Non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo nei dettagli dell'offerta <<<