Mercato Udinese – L’Ajax annuncia l’addio di Lorenzo Lucca / Il comunicato

Adesso è ufficiale, Lorenzo Lucca non è più un calciatore dell'Ajax. La sua esperienza in Olanda si conclude nel peggiore dei modi, visto che non verrà riscattato e in più in queste stagioni ha giocato davvero poco per il team dei Lancieri. Questo è sicuramente il primo passo per poter vedere il calciatore vestire la maglia del club del Friuli Venezia Giulia. Per il momento manca non molto prima che la trattativa possa essere ufficializzata. Come detto anche nel corso dei precedenti giorni l'accordo tra l'Udinese e il calciatore è oramai completo. Non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli di questa trattative e dell'oramai imminente passaggio del bomber italiano.