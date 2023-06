Mercato Udinese – Quando verrà ufficializzato Lucca? / I dettagli dell’affare

Il calciatore del Pisa si avvicina sempre di più alla squadra bianconera. Ecco tutte le ultime sul suo ingaggio da parte del club friulano

Redazione

Il centravanti che ha giocato in tutte le giovanili della nazionale italiana è ufficialmente pronto per la seconda avventura al di fuori del Pisa nel corso della sua carriera. L'anno passato con l'Ajax non è andata nel migliore dei modi poche presenze e soprattutto troppi pochi gol per convincere i lancieri ad approfittare del riscatto. Lorenzo Lucca ora ha voglia di rilanciarsi ed ha scelto la massima serie del campionato italiano per farlo. L'Udinese è rimasto alla porta tutto questo tempo e proprio in queste ore ha chiuso definitivamente l'affare. Andiamo a vedere tutti i dettagli su questa operazione che sta per essere completata.

Lucca diventerà un calciatore bianconero nelle prossime ore. La trattativa è stata chiusa diversi giorni fa. Si parla sempre di un prestito con diritto di riscatto fissato ad otto milioni di euro. Una cifra importante, ma che per formule permette all'Udinese di avere il coltello dalla parte del manico. Dopo qualche giorno di tentennamento anche il calciatore si è convinto ed ha deciso che l'Udinese potrebbe essere la meta perfetta per valorizzare le sue qualità. Sappiamo benissimo quanto i bianconeri riescano a lavorare bene con i giovani. Di conseguenza questa per Lucca sarà l'occasione fondamentale per rilanciarsi e soprattutto per mettersi in mostra dopo un anno e mezzo molto difficile. Adesso andiamo a vedere quando potrebbe arrivare l'ufficializzazione di tutta l'operazione.

Le date per l'ufficialità — Non abbiamo ancora una data esatta e precisa, ma in queste ore stanno avvenendo tutte le operazioni che porteranno alla firma finale. Sembra essere una semplice questione di ore e di conseguenza dobbiamo aspettarci tra oggi e domani l'annuncio ufficiale da parte del club bianconero. Dopo aver risolto il nodo punta ora tocca occuparsi di tutte le cessioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul neo acquisto bianconero. Tutti i dettagli dell'affare Zarraga <<<