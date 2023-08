Mercato Udinese – Aké oggi firma / Ecco tutto quello che devi sapere

Il calciatore di proprietà della Vecchia Signora sposerà la causa dei bianconeri nel corso di questa giornata. Ecco quello che devi sapere

Redazione

Il nuovo colpo dell'Udinese è in procinto di firma e salvo clamorosi colpi di scena tutta la trattativa è destinata a chiudersi nel corso di questo pomeriggio. Marley Aké sta per diventare un nuovo componente della rosa gestita dalla famiglia Pozzo. Si parla di un calciatore ancora giovanissimo e che con le sue capacità tecniche oltre che una buona velocità, potrebbe effettivamente diventare una grande risorsa per la squadra di Andrea Sottil. Questo pomeriggio sono state prenotate le visite mediche e di conseguenza più tardi dovrebbe arrivare l'effettiva firma finale sopra al contratto. Una trattativa lampo, andiamo a vedere tutti i dettagli e le formule di questo affare finale.

Il laterale si trasferirà in Friuli Venezia Giulia attraverso un prestito con diritto di riscatto e controriscatto esercitabile dalla compagine di Torino. Un affare in cui l'Udinese non avrà mai il coltello dalla parte del manico, ma comunque una trattativa non semplice visto che Aké sulla carta arriva per sostituire Ebosele in caso di infortunio o comunque giornata storta. Difficilmente il neo arrivato si riuscirà a prendere una maglia da titolare, anche perché non ha mai giocato all'interno di un contesto come il 3-5-2. Servirà del tempo prima che la squadra riesca ad indottrinarlo.

Il suo passato recente — Grazie all'Under 23 della Vecchia Signora e soprattutto grazie all'esperienza in Ligue 2 degli ultimi mesi, Aké arriva ad Udine con diverse partite sul campo nonostante la giovane età. Un calciatore che non è assolutamente fatto e finito, ma su cui bisogna lavorare sopra. Le sue qualità, però, non sono in dubbio e di conseguenza servirà del tempo per vedere se effettivamente riuscirà a metterle a frutto.