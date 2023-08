Mercato Udinese | Domani la giornata di Akè: atteso in serata per le visite

Il talentino francese è pronto a sbarcare a Udine alla corte di Sottil. Il classe 2001 sarà domani in Friuli per le visite mediche

Redazione

Marley Akè sarà presto un nuovo giocatore dell'Udinese. Come riporta Sky Sport, la chiusura dell'operazione è prevista per l'inizio della prossima settimana. Le parti sono infatti al lavoro per discutere gli ultimi dettagli per il prestito dell'esterno francese classe 2001 in Friuli.

Un’affare ben impostato nei giorni scorsi ed in fase di finalizzazione: Marley Aké è pronto a lasciare la Juventus, con l’Udinese ansiosa di accoglierlo. Dopo essere stato aggregato alla prima squadra di Allegri ed i successivi 6 mesi di prestito al Dijon, è pronta una nuova esperienza in Serie A per il classe 2001, pronto ad unirsi alla banda di Sottil.

Domani il giorno — Stando sempre a qunto riporta Gianluca Di Marzio, il francese potrebbe dire addio alla Juventus domani, lunedì 7 agosto, con l’Udinese che prepara l’annuncio ufficiale. Aké arriva in Friuli con la formula del prestito con diritto di riscatto, con Sottil che si ritroverà presto una nuova freccia al proprio arco. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul club e sul mercato in entrata e in uscita. La cessione di Scamacca all'Atalanta apre un nuovo spiraglio per Beto. I neroazzurri potrebbero chiudere il colpo <<<