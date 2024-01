Mercato Udinese / Aké se ne va: ecco quale sarà la sua prossima squadra

Marley Aké non è più un calciatore dell'Udinese. L'esterno arrivato dalla Juventus, non è mai riuscito ad incidere e questa è la soluzione

Marley Aké ha meditato ed ora confermato il suo addio ufficiale alla causa bianconera . Il francese non sarà più un esterno dell'Udinese. Il calciatore non è mai riuscito a trovare spazio e proprio per questo motivo ha deciso di cambiare aria dopo soli cinque mesi. Andiamo a vedere nel dettaglio quella che sarà la sua prossima squadra.

Akéha già firmato e a partire da oggi è un rinforzo invernale per l'Yverdon. La squadra milita nella prima serie svizzera e si sta mettendo in mostra attraverso tante belle prestazioni. Vedremo se in questa nuova avventura Marley avrà finalmente lo spazio per mostrare a tutti le sue qualità.