Udinese – Come sta andando Makengo in Ligue 1? / Il parere della critica

Andiamo a vedere come si sta comportando il calciatore francese Jean Victor Makengo. Ecco il parere della critica dal suo arrivo in Ligue 1

Questo inverno un po' a sorpresa è arrivato un addio importante all'interno del centrocampo bianconero. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto parlare tanto di se e della sua possibile crescita. Solo che proprio durante gli ultimi giorni di mercato è arrivata la notizia che nessuno si aspettava visto che l'Udinese ha preso i dieci milioni di euro offerti dal Lorient e Makengo è partito verso una nuova destinazione. Dopo un piccolo e breve periodo di ambientamento. Andiamo a vedere come si sta comportando il centrocampista nel corso della sua esperienza in un nuovo campionato completamente diverso dalla nostra Serie A.

Da quando è arrivato al Lorient sta lottando per l'Europa proprio come nel corso della sua esperienza con la maglia bianconera. Al momento il team situato nel nord della Francia si trova al nono posto in campionato e sicuramente deve lavorare al meglio per poter recuperare i quattro punti di svantaggio che significherebbero un piazzamento alla prossima Conference League. Allo stesso tempo possiamo dire con grande chiarezza che Jean Victor Makengo si è ben inserito nei meccanismi di questa società, visto che da quando è arrivato è stato chiamato in causa per ben sette volte. Di questi sette match giocati, ben sei sono stati svolti dal primo all'ultimo minuto.