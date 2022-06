Calciomercato Udinese – Altro addio in vista / Giocherà in Spagna, dicono

Dopo l'anno in prestito, l'attaccante non è stato riscattato. Tra i possibili scenari per il suo futuro ci sarebbe il trasferimento in Spagna

Redazione

L'Udinese sta preparando la nuova stagione. L'obiettivo per il nuovo campionato sarà continuare a crescere e provare a migliorare il piazzamento dello scorso anno. Sicuramente non sarà affatto facile, ma la società ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Sottil. Quello dell'ex tecnico dell'Ascoli è un profilo giovane, che al suo debutto in Serie A da allenatore vuole provare a fare del suo meglio per centrare tutti gli obiettivi. Per raggiungere i traguardi prefissati dalla società, però, sarà necessario portare a termine le trattative in corso, sia in entrate che in uscita. Tra i nomi in procinto di cambiare squadra, c'è anche un calciatore che non è stato riscattato dal club bianconero e farà ritorno al suo club d'origine. Ecco cosa sappiamo.

Dopo l'anno di prestito, Ignacio Pussetto non è stato riscattato dall'Udinese. Per questo motivo, il calciatore argentino farà ritorno al club che detiene il suo cartellino, il Watford. Tuttavia, pare che neanche la società inglese voglia puntare sul talento classe '95. Stando a quanto riportato da diversi media britannici, sembra che l'allenatore degli Hornets, Rob Edwards, abbia deciso di cederlo perché non lo ritiene funzionale al suo gioco. Infatti, la prossima stagione sarà molto importante per il club satellite della famiglia Pozzo: l'obiettivo principale sarà centrare la promozione in Premier League, dopo aver terminato l'ultimo campionato al 19° posto. Attualmente ci sarebbero diversi club pronti a fare follie pur di avere Pussetto in rosa la prossima stagione. In Italia è forte l'interesse della Sampdoria. Per quanto riguarda la Spagna, che al momento sembrerebbe la pista più percorribile, è seguito da Almeria, Elche e Cadice.

Pussetto è un'ala destra, ma nel corso della sua carriera ha ricoperto più volte anche i ruoli di ala sinistra e punta. Ha un'ottima velocità ed una buona propensione ai gol e agli assist. Il 26enne argentino, nelle sue due esperienze in bianconero, ha totalizzato 15 gol e 11 assist in 94 presenze. Con la maglia del Watford, invece, è sceso in campo soltanto 9 volte, collezionando solo 1 assist.