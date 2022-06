News Udinese – Attilio Tesser è chiaro / Commento sul mercato bianconero

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Stiamo parlando di una società che ha concluso nel migliore dei modi il precedente campionato ed ora non vede l'ora di potersi ripetere. Nell'ultimo mese, anche se diverse situazioni sono cambiate drasticamente, il pensiero della squadra è stato sempre lo stesso. Quello di sostituire i possibili partenti nel miglior modo possibile e cercare in tutti i modi di migliorare la società sotto tutti gli aspetti, sia finanziario che tecnico. Nelle ultime ore ha detto la sua anche un allenatore che ha detto la sua anche nelle giovanili del team bianconero prima di aprirsi una strada tra le serie minori del nostro calcio. Il protagonista di questo articolo è Attilio Tesser che ha commentato per filo e per segno le mosse della società bianconera. Ecco le sue parole.