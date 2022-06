Udinese | Annuncio improvviso su Deulofeu! Novità su Copetti

L'Udinese non ha intenzione di tirarsi indietro. La società friulana è una bottega cara ed è anche saputo e risaputo il fatto che la famiglia Pozzo non abbia la tendenza a fare sconti a nessuno. Vuoi un giocatore bianconero? Puoi averlo ma soltanto a determinate condizioni. Ed è qui che volevamo arrivare.

Sottil chiede garanzie. Al momento della firma, il nuovo allenatore ha parlato con la dirigenza e sono state messe le cose in chiaro. Sarà difficile anzi, difficilissimo, riuscire a tenere Udogie, Molina e Deulofeu. Tutti sappiamo che il rischio di perderli è davvero elevato ma la società sta lavorando anche in entrata.

L'Udinese ha un debole per gli argentini e questo lo avevamo capito. Dopo averci comprato anche Musso, la famiglia Pozzo potrebbe tornare a fare la spesa al Racing dove troviamo questo ragazzo che definire "interessante" è dir poco. Ha 26 anni e, guarda caso, è un'ottima seconda punta che, all'occorrenza, può ricoprire ogni ruolo del reparto offensivo. La situazione, però, è davvero molto più complicata di quanto sembri. In queste ore, infatti, sono arrivate news importanti non solo su Copetti ma anche su Deulofeu <<<