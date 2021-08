Calciomercato Udinese – ANSA: “L’Udinese sta provando a prenderlo”

Siamo stanchi di ripetere che serve a tutti i costi un nuovo centravanti. Tutti lo sanno. I tifosi lo attendono con ansia. Ad essere particolarmente in pensiero, adesso, è Luca Gotti. Pierpaolo Marino sta facendo del suo meglio. C'è ancora tempo fino al 31 agosto. Non è molto ma nei prossimi 21 giorni siamo fiduciosi che anche il reparto offensivo bianconero accoglierà una new entry. A fare il punto della situazione riguardante l'attacco friulano ci ha pensato anche l'ANSA. L'Agenzia Nazionale Stampa Associata ha evitato i giri di parole ed è arrivata subito al punto.Ecco le loro ultime dichiarazioni <<<