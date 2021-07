Calciomercato Udinese – L’argentino ad un passo dall’addio: i dettagli

Dopo solo un anno, l'avventura di Fernando Forestieri ad Udine sembra sia già finita. Diversi club hanno chiesto informazioni su di lui

Redazione

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. Ad oggi, la società bianconera ha dato il benvenuto a tre nuovi acquisti. Sono i due nuovi portieri, Marco Silvestri e Daniele Padelli, ed il giovane esterno Destiny Udogie. La sensazione è che i tifosi friulani, molto presto, assisteranno ad altri colpi importanti. Il prossimo rinforzo, salvo sorprese, sarà Kamil Glik. Il polacco, in arrivo dal Benevento in prestito secco, darà una grande mano alla squadra di Gotti, soprattutto dal punto di vista mentale e psicologico. Inoltre, Marino è impegnato anche a cercare una sistemazione a tutti quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici, come per esempio Fernando Forestieri. Ma vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Forestieri sempre più vicino all'addio

Acquistato lo scorso settembre dallo Sheffield Wednesday, Fernando Forestieri potrebbe già lasciare Udine. In questa stagione con la maglia bianconera, l'argentino ha deluso le aspettative. A causa di qualche infortunio di troppo è sceso in campo solamente 19 volte, in cui ha segnato un gol. Quello all'Olimpico contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Il classe '90 vorrebbe maggiore spazio per mettere in mostra le sue qualità, ma Gotti non sembra voler puntare su di lui in futuro. Per questo motivo l'ex Bari ed Empoli è alla ricerca di una nuova squadra. Ma vediamo le pretendenti.

Possibile ritorno in Championship

Forestieri ha passato gran parte della sua carriera in Inghilterra, soprattutto in Championship. Dal 2012 al 2020 ha giocato prima al Watford e poi allo Sheffield Wednesday, segnando in totale sessante reti (20 con gli Hornets e 40 con le Blades). Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il club biancoblu sarebbe interessato a riportare in Gran Bretagna l'argentino, il quale è rimasto legato alla città ed ai tifosi. Attenzione anche al Cardiff, alla ricerca di una nuova punta. Nel frattempo, l'Udinese sta trattando un'altra cessione, quella di Stryger Larsen. Ecco tutti i dettagli <<<