News Udinese – Marino esce allo scoperto: “In rosa 4 calciatori sono no vax”

Il DT bianconero Marino ha voluto soffermarsi sulla situazione del proprio club. Infatti il caso dello Spezia non è isolato

L'Udinese è sempre concentrata sulla prossima stagione. Nonostante la pandemia la società vuole arrivare al meglio alla prima partita di campionato. Tanti gli aspetti che dovrà curare il club prima dell'inizio: la preparazione della squadra, il mercato, il ritorno sugli spalti, e da non sottovalutare, anche la situazione covid . Infatti il cluster creatosi tra i calciatori e staffo dello Spezia ha acceso un campanello di allarme in tutti i club italiani. Infatti le società hanno il timore di dover affrontare nuovamente il pericolo di trovarsi un focolaio in casa. Per questo la Figc ha pensato ad un piano per affrontare al meglio la prossima stagione. Sulla situazione Udinese è intervento Pierpaolo Marino. Scopriamo le sue parole.

Il DT dell'Udinese Marinoè intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva stamane ed ha lanciato un allarme. "Nel nostro club abbiamo 3-4 calciatori no vax". Questo è un problema, purtroppo, riscontrabile in tutte le società del nostro campionato. Una minoranza dei calciatori infatti non crede alla soluzione dei vaccini. Per questo motivo bisogna stare sempre all'erta e Marino ha voluto rassicurare spiegando il modus operandi in casa bianconera. "A questi calciatori no vax facciamo dei tamponigiornalieri. Inoltre il resto della rosa è tutta vaccinata, la prima dose infatti è stata fatta addirittura a maggio". Da questo punto di vista la società friulana è una delle poche che si trova quasi totalmente coperta. Ma non bisogna mai abbassare l'attenzione. Nel frattempo la società lavora anche per il ritorno alla Dacia Arena. Vediamo meglio.