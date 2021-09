Calciomercato Udinese – Incredibile suggestione: l’argentino è svincolato

L' Udinese deve assolutamente tornare a conquistare punti, dopo i tre ko di fila. Tutto sommato, i friulani non si trovano in una situazione delicata, ma contro la Samp non è ammesso un altro passo falso.

I ragazzi di Gotti, forse, avrebbero meritato qualcosina in più sia contro la Roma che contro la Fiorentina. E’ pur vero, che in Serie A, non si può regalare un intero tempo di gioco. Domenica, i bianconeri dovranno entrare subito in campo concentrati e detreminati.