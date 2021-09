Notizie Udinese – L’ex Velazquez: ”Il mio cuore è ad Udine. In futuro…”

L'ex allenatore dell'Udinese, Julio Velazquez, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue dichiarazioni

Julio Velazquez è approdato sulla panchina dell'Udinese nell'estate del 2018 sostituendo Igor Tudor. Tuttavia, lo spagnolo non ha lasciato un bel ricordo: in dodici partite ha collezionato due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, più la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Benevento che militava in Serie B. L'esonero è stato inevitabile. Nonostante ciò, Velazquez è rimasto legato sia ai tifosi che alla città. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW.

Udinese

Velazuqez ha detto la sua sull'Udinese. '' E’ un club a cui sono molto affezionato. Sono rimasto legato ai tifosi, alla città, alla società, ai giocatori. Spero sempre che le cose vadano particolarmente bene per loro. Sono molto curioso quest'anno di vedere che tipo di campionato faranno. Luca Gotti sta ottenendo degli ottimi risultati e spero veramente che possano raggiungere grandi traguardi. L'Udinese è un club per cui nutro molto affetto. Musso? Dal primo giorno abbiamo capito di avere a che fare con un giocatore con caratteristiche e capacità straordinarie'' - prosegue Velazquez - ''È un portiere molto lucido e solido quando si tratta di controllare l'area. Un portiere che ha tutto per essere un top player a livello mondiale. Penso di aver lavorato molto bene con lui, così come con gli altri portieri dell'Udinese. Non si stanca mai di lavorare duro, ha una grande fame di crescere e tutto questo insieme lo rende, senza alcun dubbio, uno dei migliori portieri del mondo di oggi". Ma non finisce qui.

Futuro

L'attuale allenatore del Maritimo ha parlato anche del suo futuro. ''Mi concentro sull'obiettivo giorno per giorno e non penso a ciò che potrebbe accadere nel mio futuro professionale. In questo momento sono concentrato solo sul presente, cioè il Maritimo. Voglio godermi quest'esperienza. La vita, e il calcio in particolare, insegna che si deve vivere il presente senza logorarsi con il futuro''.