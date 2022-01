Calciomercato Udinese – L’ultima arriva dal Brasile / I tifosi si preoccupano

Tra soli tre giorni si riparte, il team deve trovare le forze necessarie per poter mettere in campo una prestazione degna di nota, anche perché l'avversario sarà difficile da arginare. Stiamo parlando della Fiorentina, la squadra guidata da Vincenzo Italiano è pronta e l'Epifania si prospetta caldissima.

Anche l'Udinese vuole dare il massimo sul campo da gioco e non ha nessuna intenzione di essere la vittima sacrificale di turno. Con Gabriele Cioffi, il team, sta giocando un calcio molto interessante e soddisfacente, motivo per cui si deve continuare su questa strada. La retta via sembra esser stata intrapresa.