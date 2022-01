Notizie Udinese – Fiorentina: ansia Covid / Gara con i friulani a rischio?

Nella giornata di ieri, i risultati dei tamponi effettuati all'interno del gruppo squadra della Fiorentina hanno registrato un nuovo positivo

Archiviate le feste natalizie, l' Udinese è tornata ad allenarsi al Brusceschi per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Il primo impegno dell'anno non sarà facile: i bianconeri voleranno a Firenze per sfidare i ragazzi di Italiano . Sulla carta, i favoriti sono i viola, ma i friulani venderanno cara la pelle. Si preannuncia un match divertente ed equilibrato. Ma siamo sicuri che si gioca? Ecco tutte le ultime news.

Il Covid è tornato prepotentemente ad irrompere sul calcio. Attualmente, in Serie A, ci sono circa 5o positivi tra calciatori e membri degli staff. La Fiorentina è una delle squadre più colpite. Solamente cinque giorni fa il club viola ha comunicato di aver riscontrato quattro casi di positività all'interno del gruppo squadra, di cui un calciatore. Ieri, dopo un altro giro di tamponi, è emerso un nuovo contagio. In tutto, quindi, sono cinque (due calciatori e tre membri dello staff). Fortunatamente, nessuno di questi ha avuto contatti con il resto della squadra, la quale non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento. Ad oggi, lunedì 3 gennaio, la gara in programma tra Fiorentina ed Udinese non è a rischio rinvio. Inutile dire che qualora la situazione dovesse peggiorare, verrebbe presa in considerazione l'idea di non disputare il match. Nel frattempo, ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la partita contro la Salernitana.