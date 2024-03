Mercato Udinese / Arriva la firma dell’ultimo minuto: ecco i dettagli

Proprio in questi istanti è arrivata una firma decisamente importante per il futuro della squadra bianconera. Ecco tutti i dettagli

L'Udinese proprio in questi istanti ha ufficializzato una firma decisamente molto importante per il futuro della squadra. Matteo Palma ha messo nero su bianco il suo primo contratto da calciatore professionista . Parliamo di un classe 2008 già nel giro della nazionale, non quella italiana ma quella tedesca.

Una firma di livello per l'Udinese che non ha nessuna intenzione di perdere un probabile componente della prima squadra del futuro. Ecco le parole del club delle zebrette sui canali social ufficiali dopo aver dato l'ufficialità della firma del ragazzo nato in quel di Berlino: "16 anni e primo contratto da professionista per Matteo Palma".