Mercato Udinese / Arriva “il Gallo”? Il punto sull’affare Andrea Belotti

L'affare Belotti è pura fantascienza ? No ed adesso vi spieghiamo anche il perché. All'Udinese continua a mancare il fantomatico numero 9, diciamo che Beto non è stato sostituito nel migliore dei modi. In questo momento diviene difficile fare affidamento su Lucca (non ancora pronto) e Davies (costantemente infortunato).

Proprio per questo motivo la società sta valutando anche delle altre possibili opzioni. In caso di ritorno in patria del centravanti ex Watford, Keinan Davies, la squadra potrebbe affondare su altri profili. Andrea Belotti è un calciatore in uscita e in cerca di riscatto che vuole minuti in vista dei prossimi Europei. Non resta che preparare i pop corn e godersi questo mercato di Gennaio.