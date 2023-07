Mercato Udinese – Arriva l’indizio social sul prossimo team? / Pereyra è addio

Roberto "El Tucu" Pereyra sa benissimo che il suo futuro non sarà più in bianconero. Il calciatore che ha vissuto la maglia dell'Udinese per ben due volte nel corso della sua carriera è pronto per una nuova esperienza. Alla porta ci sono due team, il primo è il Torino di Urbano Cairo e il secondo, invece, sono i biancocelesti di Maurizio Sarri. L'ex capitano dell'Udinese nel frattempo continua la preparazione da solo ed ha soprattutto ufficialmente declinato l'offerta del Besiktas. I turchi avevano messo sul piatto un ottimo biennale, ma nulla da fare perché il calciatore vuole restare in Italia. Pereyra ha lasciato anche un messaggio social a tutti i fans che aspettano di sapere il suo nuovo team: "Allenarsi sempre, qualunque cosa accada… questo continua e il bello deve ancora venire, sono pronto”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul post Becao. Ecco il nome <<<