Notizie Udinese – Il saluto social di Rodrigo Becao: “Grazie Udine”

Rodrigo Becao da ieri sera è un nuovo calciatore del Fenerbache. Sul suo profilo social non è mancato un bel messaggio d'addio per i suoi ex compagni e soprattutto per i tifosi che l'hanno supportato nel corso di queste stagioni. Andiamo a vedere nel dettaglio la comunicazione che è partita attraverso i suoi canali: "Grazie mille Udine. Sono stati quattro anni in cui ho vestito i colori delle zebrette, un periodo in cui sono cresciuto molto e mi è servito come maturazione sul campo. Tiferò e seguirò sempre, indipendentemente da dove mi trovo. Ora più che mai sono uno di voi. Un abbraccio. Ciao Udine". Oltre alle belle parole non è mancato anche un filmato che raccoglie tutti i momenti vissuti da Rodrigo con la maglia del club bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco gli aggiornamenti sull'affare Beto <<<