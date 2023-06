Mercato Udinese – Arriva Lucca, parte Beto / Nuova destinazione bomber

Il centravanti bianconero è pronto per fare le valigie e provare una nuova esperienza. Ecco il team che è favorito in caso di cessione

L'Udinese ha chiuso in queste ultime ore per il centravanti del Pisa Lorenzo Lucca. Questo nuovo arrivo apre degli scenari molto interessanti, visto che con l'approdo del centravanti italiano è molto probabile che la squadra dovrà fare a meno del suo bomber in queste ultime due stagioni: Beto. L'attaccante portoghese ha grande voglia di fare la differenza sul campo da gioco e i venti gol messi a segno in due stagioni (nonostante i guai fisici) ne sono la prova. Adesso arriverà una nuova esperienza e resta solo da capire quale società si aggiudicherà le prestazioni del bianconero. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le possibili soluzioni.

Ad oggi in pole position sembra esserci un team: il Napoli di Rudi Garcia. La squadra partenopea vuole rinforzare il suo reparto offensivo e sa che con Beto farebbe un bello step in avanti. L'Udinese (per il momento) non ha nessuna intenzione di concedere sconti e chiunque vorrà provare ad assicurarsi l'ex Portimonense dovrà sborsare una cifra molto vicina ai 35 milioni di euro. Al momento questa richiesta è a dir poco eccessiva per il presidente della società campana. Infatti proprio in queste ore stanno cercando una possibile soluzione. Ecco l'offerta che potrebbe convincere gli emissari del club del Friuli Venezia Giulia.

La contropartita — L'idea degli azzurri è quella di inserire una contropartita gradita al club bianconero. Ad oggi il nome più in voga è senza ombra di dubbio quello di Gianluca Gaetano. La mezz'ala o trequartista sarebbe perfetta per il modulo di Andrea Sottil ed andrebbe anche ad abbassare il costo del cartellino per Beto. Resta solo da vedere se l'Udinese accetterà l'inserimento di un giocatore. Una trattativa che sembra essere destinata a prendere quota anche se non sarà assolutamente semplice. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli sull'affare Lucca. Un nuovo bomber è pronto per lo stadio Friuli <<<