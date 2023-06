Mercato Udinese – Beto tutto bloccato / La dirigenza non concede sconti

Il calciatore portoghese non ha ancora deciso il suo futuro, ma l'Udinese ha le idee chiare nei suoi confronti. Ad oggi non si fanno sconti

Beto è senza ombra di dubbio uno dei nomi più in voga di quest'estate. Stiamo parlando di un calciatore che nelle ultime due stagioni ha messo a referto più di venti gol confermandosi come un ottimo attaccante che riesce a tenere in piedi il reparto da solo. Non solo l'Udinese se ne è accorta, visto che alla porta della dirigenza sono arrivati anche parecchi emissari di altre squadre. Adesso diventa difficile riuscire a mantenere il calciatore in bianconero, anche se l'obiettivo per la società sappiamo che non è tenere il talento portoghese ma ricavarci il più possibile da una cessione. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto il club ha già rifiutato e soprattutto quanto vuole incassare dal centravanti.

Ad oggi sulle scrivanie del team friulano sono state recapitate ben due offerte. La prima arriva dall'Italia e più precisamente da Napoli dove il team campione d'Italia ha messo sul piatto la bellezza di 25 milioni di euro. La cifra è stata ritenuta insufficiente ed infatti rispedita al mittente La seconda arrivata dall'Inghilterra dove l'Everton è disposto a mettere sul piatto sempre 25 milioni, ma in questo caso di sterline. Una cifra elevata, ma che anche in questo caso non basta per assicurarsi il bomber ex Portimonense. Ecco quanto la società guidata dalla famiglia Pozzo richiede per la cessione del suo calciatore.

La richiesta del team — Ad oggi per poter avere le prestazioni di bomber Beto ci vuole il completo pagamento della clausola rescissoria. Si parla di ben 35 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto e che sicuramente il centravanti vale senza grossi problemi, soprattutto in questo periodo storico. Di conseguenza non ci resta che attendere e capire quale sarà il prossimo team del portoghese. Ci vorrà del tempo, ma difficilmente Beto potrà restare ad Udine ancora un anno. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Torna un centrocampista dal prestito <<<