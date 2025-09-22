Calciomercato Udinese – Arriva un nuovo 10? Colpo Pozzo dal Messico

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, con la squadra bianconera che deve fare la differenza sotto tutti i punti di vista. La prova contro i rossoneri è da dimenticare il prima possibile e soprattutto bisogna girare e voltare pagina.
Dopo l'ottima esperienza con Florian Thauvin, l'Udinese sembra essere pronta per puntare su un nuovo 10 bianconero. Ecco tutti i dettagli
La presidenza nel frattempo sta lavorando ad un possibile regalo di primissimo livello per il mister. Un nome con un passato simile ad un altro 10 che ha indossato recentemente la maglia bianconera: Florian Thauvin. Tutti i dettagli sul nuovo colpo dal Tigres <<<
