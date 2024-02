Mercato Udinese / Arriva la rivoluzione, due attaccanti pronti a partire

Isaac Success e non solo. L'attacco dell'Udinese è destinato ad essere rivoluzionato nelle prossime ore e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che iniziare a vedere quali saranno i calciatori pronti a confermare l'addio. Il nigeriano come detto, è pronto per iniziare una nuova avventura, complice anche il momento che sta vivendo (da diverso tempo ha perso titolarità e spazio anche da subentrato).