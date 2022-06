Calciomercato Udinese – Arriva il sostituto di Pablo Marì: ecco il suo profilo

Il team bianconero continua il suo periodo di crescita. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

Redazione

La società bianconera sta lavorando in maniera molto attiva sul mercato, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di ricominciare la stagione per poter dire la propria. Sicuramente sarà un'annata difficile visti i diversi cambiamenti che non fanno ben sperare la maggior parte dei tifosi. Sappiamo, però, che la famiglia Pozzo è sempre stata pronta e capace nel mettere le pezze al posto giusto nel momento giusto. Le prossime ore potrebbero fare la differenza e di conseguenza ci si prepara ad un nuovo colpo di mercato in entrata. Bisogna sostituire al meglio i due centrali in partenza: Pablo Marì e Nehuen Perez. Ecco il profilo individuato dalla società.

Il talento

Ha giocato contro i migliori attaccanti delle ultime stagioni. Ha dovuto dire la sua contro avversari del calibro di Radamel Falcao o Roberto Lewandoski, ma nell'ultima stagione le sue prestazioni sono state decisamente sottotono. Motivo per cui cerca una chance per trovare il riscatto, sicuramente non sarà facile trovare un accordo per il suo cartellino ma le sue prestazioni servono ad ogni modo. Il giocatore al centro dell'articolo è Marcel Tisserand che non vede l'ora di iniziare una nuova avventura dopo le ultime due annate con il Fenerbache. Non perdere tutti i dettagli sulla trattativa di giornata.

I dettagli

Anche la Gazzetta dello Sport annuncia che l'affare è ben avviato. La dirigenza turca ha iniziato a prendere in osservazione tutte le offerte che arrivano in entrata e di conseguenza si avvicina un possibile futuro in bianconero per il centrale francese. La trattativa potrebbe prendere il volo nelle prossime ore, una pista che va monitorata con estrema attenzione. In conclusione non perdere Marino e Antonelli che parlando del futuro di una delle star di questa Udinese: Destiny Udogie. Il team in cui giocherà durante la prossima stagione è stato deciso: tutti i dettagli <<<